Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді, – Kyiv Post

Джерело:Kyiv Post
Проти Катерини Рожкової – першої заступниці очільника Національного банку – та деяких інших працівників цієї установи триває розслідування. Їх підозрюють у державній зраді.
Саме так начебто розцінили факт наймання іноземного детективного агентства Kroll для вивчення виведення з "Приватбанку" понад 5,5 мільярда доларів його колишніми власниками. Інформуючи про це, видання Kyiv Post посилається на документ з Офісу генпрокурора.
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За цим документом, як пише ЗМІ, Катерину Рожкову і декількох чиновників Нацбанку підозрюють у:
З посиланням на джерела Kyiv Post стверджує, що:
Рожкова прокоментувала інформацію для Kyiv Post: вона сказала, що нічого про це не знає. Але й додала, що у подібних нападках на співпрацю Національного банку з іноземними компаніями немає нічого нового.
"Це просто сюр", – сказала Рожкова. Адже Kroll мав доступ не тільки до інформації НБУ, а й міністерства фінансів США. А зазначені компанії допомогли Україні підготуватися до позовів проти Коломойського і Боголюбова у суді Лондона.