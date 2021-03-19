Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді, – Kyiv Post

Проти Катерини Рожкової – першої заступниці очільника Національного банку – та деяких інших працівників цієї установи триває розслідування. Їх підозрюють у державній зраді.

Саме так начебто розцінили факт наймання іноземного детективного агентства Kroll для вивчення виведення з "Приватбанку" понад 5,5 мільярда доларів його колишніми власниками. Інформуючи про це, видання Kyiv Post посилається на документ з Офісу генпрокурора.

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Розслідування проти Рожкової триває, але підозри немає

За цим документом, як пише ЗМІ, Катерину Рожкову і декількох чиновників Нацбанку підозрюють у:

Розтраті державних грошей,

Передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells і Asters.

З посиланням на джерела Kyiv Post стверджує, що:

Розслідування міг ініціювати глава НБУ Кирило Шевченко або хтось з Офісу Президента.

Справою займаються Служба безпеки й Держбюро розслідувань, але жодних підозр наразі не оголошували.

Рожкова нічого не знає про це розслідування

Рожкова прокоментувала інформацію для Kyiv Post: вона сказала, що нічого про це не знає. Але й додала, що у подібних нападках на співпрацю Національного банку з іноземними компаніями немає нічого нового.

"Це просто сюр", – сказала Рожкова. Адже Kroll мав доступ не тільки до інформації НБУ, а й міністерства фінансів США. А зазначені компанії допомогли Україні підготуватися до позовів проти Коломойського і Боголюбова у суді Лондона.

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