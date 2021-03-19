Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді, – Kyiv Post
Проти Катерини Рожкової – першої заступниці очільника Національного банку – та деяких інших працівників цієї установи триває розслідування. Їх підозрюють у державній зраді.
Джерело:Kyiv Post
Саме так начебто розцінили факт наймання іноземного детективного агентства Kroll для вивчення виведення з "Приватбанку" понад 5,5 мільярда доларів його колишніми власниками. Інформуючи про це, видання Kyiv Post посилається на документ з Офісу генпрокурора.
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Розслідування проти Рожкової триває, але підозри немає
За цим документом, як пише ЗМІ, Катерину Рожкову і декількох чиновників Нацбанку підозрюють у:
- Розтраті державних грошей,
- Передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells і Asters.
З посиланням на джерела Kyiv Post стверджує, що:
- Розслідування міг ініціювати глава НБУ Кирило Шевченко або хтось з Офісу Президента.
- Справою займаються Служба безпеки й Держбюро розслідувань, але жодних підозр наразі не оголошували.
Рожкова нічого не знає про це розслідування
Рожкова прокоментувала інформацію для Kyiv Post: вона сказала, що нічого про це не знає. Але й додала, що у подібних нападках на співпрацю Національного банку з іноземними компаніями немає нічого нового.
"Це просто сюр", – сказала Рожкова. Адже Kroll мав доступ не тільки до інформації НБУ, а й міністерства фінансів США. А зазначені компанії допомогли Україні підготуватися до позовів проти Коломойського і Боголюбова у суді Лондона.
Скандал навколо Рожкової: передісторія
- 5 жовтня 2020 році першій заступниці глави Нацбанку Катерині Рожковій оголосили догану та повідомили про недовіру. Таке рішення ухвалила Рада регулятора. Рожкову звинуватили у порушенні розпорядчих актів НБУ, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку та кодексу законів про працю.
- У грудні 2020 правління Нацбанку змінило організаційну структуру установи. Згідно зі змінами, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова втратила повноваження у сфері регулювання небанківських фінустанов.
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