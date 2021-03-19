Рожкова запевняє, що їй нічого не відомо про звинувачення у держзраді

Перша заступниця голову НБУ Катерина Рожкова відреагувала на закиди у державній зраді. Зазначає: усе схоже на те, що хтось підіграє колишнім власникам "Приватбанку".

Катерина Рожкова зазначає: не хотіла б коментувати можливі розслідування правоохоронних органів. Однак про підозру у держзраді нічого не чула.

Детальніше Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді

Дискредитація НБУ

Рожкова заявляє: на членів правління Нацбанку і нових менеджерів "Приватбанку" систематично тиснуть. Керівників звинувачують в розтраті державних грошей.

Щодо розслідування роботи Kroll Рожкова пише: не здивована, що цю тему підняли. На фоні перших підозр в Україні та міжнародних санкцій щодо Дубілета, це на її думку, виглядає ніби "гарячі голови" або підіграють колишнім власникам, або грають на них.

Проте я не здивована інформацією у ЗМІ, оскільки сьогодні вже і всередині НБУ ведуться внутрішні розслідування щодо нашої співпраці з агенством Kroll та юридичними радниками,

– написала Рожкова.

Kroll допомагав Україні

Перша заступниця глави НБУ Кирила Шевченка каже: з агентством співпрацювали, аби захистити інтереси держави. Як пише Рожкова, саме Національний банк та агентство Kroll зіграли основну роль, щоб виявити шахрайські схеми у "Приватбанку".

Результати розслідування Kroll, яке вони зробили за замовленням НБУ у 2018 році, вражають: шахрайство в банку розпочалося десятки років тому, а з банку за цей час було виведено понад 5,5 мільярдів доларів,

– додає Рожкова.

Розслідування проти Рожкової

Як повідомили ЗМІ, Катерину Рожкову і декількох чиновників Нацбанку підозрюють у розтраті державних грошей і передачі закритої інформації компаніям Kroll, AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells і Asters.

Зазначимо: жодних підозр офіційно наразі не оголошували.

Що кажуть в Офісі Президента

В ОП підкреслили: також працюють над тим, аби награбовані з "Приватбанку" гроші повернули Україні.