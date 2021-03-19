Рожкова запевняє, що їй нічого не відомо про звинувачення у держзраді
Перша заступниця голову НБУ Катерина Рожкова відреагувала на закиди у державній зраді. Зазначає: усе схоже на те, що хтось підіграє колишнім власникам "Приватбанку".
Джерело:фейсбук Катерини Рожкової
Катерина Рожкова зазначає: не хотіла б коментувати можливі розслідування правоохоронних органів. Однак про підозру у держзраді нічого не чула.
Детальніше Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді
Дискредитація НБУ
Рожкова заявляє: на членів правління Нацбанку і нових менеджерів "Приватбанку" систематично тиснуть. Керівників звинувачують в розтраті державних грошей.
Щодо розслідування роботи Kroll Рожкова пише: не здивована, що цю тему підняли. На фоні перших підозр в Україні та міжнародних санкцій щодо Дубілета, це на її думку, виглядає ніби "гарячі голови" або підіграють колишнім власникам, або грають на них.
Проте я не здивована інформацією у ЗМІ, оскільки сьогодні вже і всередині НБУ ведуться внутрішні розслідування щодо нашої співпраці з агенством Kroll та юридичними радниками,
– написала Рожкова.
Kroll допомагав Україні
Перша заступниця глави НБУ Кирила Шевченка каже: з агентством співпрацювали, аби захистити інтереси держави. Як пише Рожкова, саме Національний банк та агентство Kroll зіграли основну роль, щоб виявити шахрайські схеми у "Приватбанку".
Результати розслідування Kroll, яке вони зробили за замовленням НБУ у 2018 році, вражають: шахрайство в банку розпочалося десятки років тому, а з банку за цей час було виведено понад 5,5 мільярдів доларів,
– додає Рожкова.
Розслідування проти Рожкової
Як повідомили ЗМІ, Катерину Рожкову і декількох чиновників Нацбанку підозрюють у розтраті державних грошей і передачі закритої інформації компаніям Kroll, AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells і Asters.
Зазначимо: жодних підозр офіційно наразі не оголошували.
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