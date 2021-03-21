Розгромили бургерну: хулігани в Дніпрі влаштували бійку – відео, фото

У Дніпрі 10 молодиків побились у закладі Dogz&Burgerz. Вони розбили вхідні двері, а також знищили предмети інтер'єру. Їм загрозує позбавлення волі.

Це трапилось у суботу, 20 березня, приблизно о 22:30. Заклад розташований на проспекті Яворницького, будинок 49.

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Наслідки бійки у Дніпрі

На місце подій відразу прибули правоохоронні органи. Вони затримали 4 учасників бійки. Їх доправили у відділок поліції.

Всі деталі буде досліджувати слідство. Однак відомі дані про інцидент вже внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань по статті №296 – хуліганство.



Причетних до бійки можуть посадити / Фото "Інформатор"

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Що передбачає стаття за хуліганство

Хуліганство карається штрафом у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Водночас їм загрожує до 5 років обмеження волі.

Якби учасники бійки застосували холодну або вогнепальну зброю, їм загрожувало б позбавлення волі від 3 до 7 років. Якщо такі дії вчинили групою – покаранням буде обмеження волі до 5 років або ж ув'язненням до 4 років тюрми.



Бійка у Дніпрі трапилась 20 березня / Фото "Інформатор"

Однак у випадку, якщо хуліганство особи зафіксоване не вперше або людина вчиняла опір при затриманні – термін ув'язнення триватиме від 2 до 5 років.