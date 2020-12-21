У Євросоюзі наразі не розглядають можливість відкрити кордон для країн третього світу. Обговорять це питання лише тоді, коли вакцинація від коронавірусу покаже перші позитивні результати.

Однак ситуацію ускладнює поява нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Про це розповів глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя, повідомляє 24 канал.

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Окрім того, Точицький не виключає варіанту, що впускати у ЄС можуть лише громадян третіх країн, які пройшли вакцинацію.

Я не виключаю, що це і буде одним з головних елементів для того, щоб громадяни країн третього світу перебували на території ЄС. Не виключаю, тому що, загалом, а що тоді має лежати в основі, крім рівня захворюваності і, звичайно, свідоцтва про те, що ти є провакцинований сертифікованою для держав-членів ЄС вакциною,

– наголосив Точицький.

Окрім того, дипломат зауважив, що Україна вже веде переговори з Польщею про отримання вакцини від ЄС.

Зверніть увагу! Країни третього світу можуть отримати вакцину від коронавірусу лише за умови, що країна ЄС стане посередником. Детальніше читайте тут.