Чи розгадаєш ти таємниці Ліни Костенко: літературний тест

Свій 91 День народження Ліна Костенко святкує 19 березня. З цієї нагоди ми приготували тест про кохання, Космос і мрії легендарної Ліни. Долучайся та перевір, чи зумієш ти розгадати усі її таємниці.

Якщо колись Костенко напише автобіографію, це буде справжній бестселер. Романтичний, екстравагантний та з дрібкою хуліганства. Одного разу його, без сумніву, екранізує Hollywood або Netflix. Але ти ж не хочеш чекати так довго?

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Тому мандруй захопливим життям Ліни тут і зараз.

Як Костенко святкує свій День народження

Особисте Ліна пильно береже від сторонніх. Однак якось зізналася, що Дні народження традиційно проводила на природі.

Найкращим у житті письменниця називає ювілей, коли чоловік запросив її у театр на "Шоколадного солдатика" Бернарда Шоу.

Гостей до себе на свято не кличе, бо переконана: ті, хто хочуть прийти, запрошення не потребують.

Понад усе Ліна любить білі квіти. Вони для неї – найкращий подарунок.

Як ти можеш провести цей урочистий день

Купи собі букет білих квітів і прикраси ним свою оселю. Зрештою, Ліна каже, що "є вірші – квіти".

Приготуй собі на десерт ті фантастично смачні вареники з суницею. Вони нагадають про літнє небо, коли "над землею розцвітають зорі, солодкі й жовті, як цукати".

Пригадай свої давні мрії. І більше ніколи не відпускай, бо "життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу". Головне – не зневіритися. Костенко бажала піднятися у небо як льотчиця. Цього не сталося. Однак тепер астероїд Ліна Костенко – назавжди частинка Космосу.

Отримай своє передбачення від Ліни. Для цього просто відкрий будь-яку збірку авторки і прочитай рядок, який першим кинеться тобі в очі. Бо "вже почалось, мабуть, майбутнє".