Ви напевно чули вислів: "Непокаране зло завжди повертається"? Переконатися в цьому мали можливість нещодавно мешканці міста Житомира. Там стався скандал навколо нахабної спроби забудувати спортивний майданчик в одному з мікрорайонів.

І у цьому будівельному скандалі засвітився екснардеп Борислав Розенблат. Ви ще не забули цього персонажа? Про новий скандал за його участю – в цьому випуску "Права на правду" на 24 каналі.

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Що відомо про Розенблата

У 2017 році він став головним фігурантом гучного розслідування Національного антикорупційного бюро. Тоді детективи НАБУ показали всій країні вражаюче відео.

На ньому людина, один в один схожа на народного депутата від БПП Борислава Розенблата, за хабарі домовляється вирішувати численні питання по видобутку і нелегальній торгівлі бурштином.

На відео він просить передати йому чималі суми грошей в обмін на надання дозволів для видобутку бурштину на території рідної йому Житомирської області.

Що там голлівудські кримінальні блокбастери! Реальне відео, показане НАБУ про українську корупцію, за драматизмом та пристрастями тоді перевершило будь-який кіношедевр.

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Хто допоміг викрити Розенблата

Головним свідком, який тоді погодився викрити Розенблата в корупційних бурштинових оборудках, став його водій, який за сумісництвом був ще й інкасатором, що збирав хабарі. Саме він пішов на угоду зі слідством і допоміг детективам викрити всю цю схему.

А детективом, яка грала ключову роль у збиранні доказів проти Розенблата та його спільника – народного депутата Полякова – стала легендарна вже співробітниця бюро з позивним "агент Катерина".

Як відреагував Розенблат

Втім, сам Розенблат, зафільмований детективами НАБУ в усіх ракурсах і з усіма подробицями, тоді все заперечував. Він заявив, що на знятому відео начебто не він, а якийсь актор, а все розслідування є фейком та провокацією.



Борислав Розенблат / Фото agroportal

Щоправда, чимало колег Розенблата його виправданням не повірили і Верховна Рада переважною більшістю голосів зняла з нього недоторканість, що дозволило детективам НАБУ закінчити слідство по цій історії, а антикорупційній прокуратурі передати справу до суду. Де ця справа вже 1,5 роки ніяк не почне слухатися по суті.

Відтак, спочатку Розенблат після арешту вийшов із СІЗО, потім почав ходити на телеефіри і розповідати, що він став жертвою політичного переслідування.

Зовсім нещодавно він посмілішав настільки, що накинув оком на черговий смачний шмат суспільного майна. Тепер захищає скандальну забудову у Житомирі і, не криючись, погрожує мешканцям сусідніх будинків, які спробували виступити проти.

Скандальна забудова

Історія така. На вулиці Героїв Десантників – всередині мікрорайону, поміж житловими будинками – місцевий забудовник вирішив звести ще 2 багатоповерхівки. Просто на футбольному полі.

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Виявляється, земельна ділянка під цим полем раніше йому була продана на сумнівному аукціоні міською радою. І ось замість футбольного поля у дворі мікрорайону комерсанти вирішили увіпхнути ще 2 свічки.

Жителі навколишніх будинків обурилися, зібрали громадські слухання, куди приїхав і представник фірми-забудовника Борислав Розенблат.

Герой нашої розповіді і раніше не відрізнявся делікатністю, і тут за словом до кишені не ліз. Він прямо сказав людям, що їхня думка стосовно забудови його мало цікавить.

Це прекрасне громадське обговорення, правда ж? Коли "простолюдинам" кажуть, що ваша думка ніякого значення не має, і вам належить мовчати і слухати, що скаже і що вирішить цей місцевий скандальний феодал.

Чому мешканці проти

Ба більше, мешканці будинків протестують проти скандальної забудови не лише тому, що у дітей заберуть футбольне поле, а нові багатоповерхівки їм затулятимуть сонце.

Місцеві мешканці показують, що нове будівництво там просто небезпечно вести через те, що навколишні будинки були зведені на хиткому ґрунті і вже пішли тріщинами. Якщо почати поруч забивати сваї і будувати нові багатоповерхівки – старі будинки просто розваляться. Ймовірно, з людськими жертвами.

Втім, благання тамтешніх мешканців ексдепутата Розенблата особливо не розчулили. Всім незадоволеним він порадив звертатися до суду. До того самого суду, який його ніяк не може притягти до відповідальності за бурштинову історію.

А наостанок, Розенблат навіть пригрозив: той, хто спробує прибрати паркан навколо скандального будівництва – буде покараний.

Яка ситуація зараз

На щастя, наразі Житомирська міська рада не видала на скандальні об'єкти Розенблата містобудівні умови, відтак, поки що будівельні роботи там ще не почалися.

Мешканці навколишніх будинків звернулися до всіх небайдужих медіа з проханням розповісти про цю історію і про те, як цей місцевий феодал, наплювавши на інтереси та безпеку людей, готовий переслідувати свої інтереси, всупереч протестам сотень людей.

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Ми і розповідаємо правду про цей випадок на всю країну, щоб зупинити це скандальне будівництво. Хочемо вкотре показати, що непокаране зло зростає і поводиться ще нахабніше, ніж раніше.

Сподіваємось, що розуміння цього факту, нарешті дозволить нам змінити країну на краще. То ж, бережіть себе, дивіться нас. І на все добре!