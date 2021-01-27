Справа "Роттердам+": НАБУ звернулося до Венедіктової щодо зміни старшого групи прокурорів

Джерело: НАБУ

На переконання представників Бюро, такі заходи допоможуть забезпечити ефективне розслідування однієї із найбільших корупційних схем у історії України.

До теми Закриття справи "Роттердам+": суд підтвердив законність дій прокурора САП

У НАБУ нагадали, що належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримав виконувач обовязки керівника САП Максим Грищук. Розслідування у цій справі відновилося 25 січня.

Водночас у Бюро підкреслюють, що змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора.

Однак воно:

Зверніть увагу Розрахунки збитків від "Роттердам+": суд підтвердив законність дій НАБУ

Що таке "Роттердам+"?

Це формула, за допомогою якої визначали вартість вугілля як палива для електростанцій.Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало.Саме через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.