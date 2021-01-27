Справа "Роттердам+": НАБУ звернулося до Венедіктової щодо зміни старшого групи прокурорів
Національне антикорупційне бюро вкотре закликало Генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів, що здійснюють процесуальний нагляд у справі "Роттердам+".
Джерело: НАБУ
На переконання представників Бюро, такі заходи допоможуть забезпечити ефективне розслідування однієї із найбільших корупційних схем у історії України.
До теми Закриття справи "Роттердам+": суд підтвердив законність дій прокурора САП
Докладніше
У НАБУ нагадали, що належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримав виконувач обовязки керівника САП Максим Грищук. Розслідування у цій справі відновилося 25 січня.
Водночас у Бюро підкреслюють, що змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора.
Однак воно:
- уникає ухвалення рішення щодо цього,
- не надає власної незалежної оцінки діям і рішенням згаданого прокурора,
- і з огляду на вищевказане унеможливлює проведення подальшого неупередженого розслідування.
Що цьому передувало
- Нещодавно прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". У НАБУ заявили, що оскаржать це рішення.
- У грудні 2020 року справу закрив Антимонопольний комітет. Причина – недоведення порушення з боку НКРЕКП законодавства про захист економічної конкуренції. Мовиться про розрахунок у 2016 – 2017 роках ринкової ціни на електроенергію (справа "Роттердам+").
- 2 грудня у НАБУ наголошували, що ОПУ відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".
- В Офісі на це відповіли: після того, як прокурор ухвалив рішення про закриття справи "Роттердам+", виникла низка питань щодо ефективності слідства.
- У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+". А у жовтні Вищий антикорупційний суд її поновив.
Зверніть увагу Розрахунки збитків від "Роттердам+": суд підтвердив законність дій НАБУ
Справа "Роттердам +": коротко
- У березні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Його кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем.
- За результатами розслідування вдалося з'ясувати, що глава і члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у січня – березні 2016 року при розробці порядку формування гуртової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього необґрунтованою формули, яка збільшувала вартість вугілля.
- Так створили всі умови для зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовому ринку.
- З 1 липня 2019 року методика формування гуртово-роздрібної ціни на електроенергію ("Роттердам+") припинила своє існування.
- Наприкінці серпня 2020 року САП зняла всі підозри, які висунули під час розслідування справи "Роттердам+".
Поділитися новиною