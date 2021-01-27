Що таке "Роттердам+"?

Це формула, за допомогою якої визначали вартість вугілля як палива для електростанцій.Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало.Саме через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.