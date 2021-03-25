Приперлись із Ростова: на Донеччині "казачєство" проводило політичну агітацію – відео

У Донецькій області в селищі Покровське очевидці зауважили агітаційну палатку червоного кольору. Виявилося, що у ній перебували представники "ростовського казачєства" (так вони представилися).

І ці чоловіки проводили на території України агітацію за свою політичну партію. Місцевим мешканцям це дуже не сподобалося.

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"Ми – Україна! чого ви з Ростова приперлися?"

Соціальні мережі обурило відео з Покровського, що у Донецькій області. Там люди встановили посеред вулиці намет і проводили політичну агітацію. І все б нічого, та місцевим мешканцям вони представлялися як "ростовські козаки".

На цьому грунті між агітаторами та місцевими виник конфлікт. Свідки підійшли до намету й спробували розпитати чоловіка, який у ній був. У нього на голові красувалася папаха російських козаків, а разом із тим він і сам визнав, що представляє "казачєство" Ростова.

А що ви робите в Україні? Чого ви сюди приїхали? Ми – Україна! Я живу на Донбасі. Чого ви з Ростова приперлися сюди? Їдьте в свій Ростов і розвивайте свою область!

– заявила одна місцевих.

Зауважимо, Покровськ розташований у 50 виборчому окрузі. 28 березня там відбудуться вибори народного депутата Верховної Ради. Попередній депутат, обраний у 2019 році, добровільно склав зі себе повноваження.

Користувачі соцмереж також не зустріли із захватом ситуацію. Коментарі здебільшого обурені, а найчастіше містять звернення до Служби безпеки України та поліції – аби ті звернули увагу на порушення.

Коментарі у соцмережах до відео з Покровського: скриншоти

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