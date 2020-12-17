Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо російський дій на окупованому півострові. У документі вперше чітко записано, що Росія є країною-окупантом. Для України це – дуже серйозна заявка на майбутні правові кроки.

Ухвалення резолюції є успіхом української дипломатії на цьому напрямку. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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За його словами, це є важливим аргументом для Міжнародного суду ООН. Адже саме до нього позивається Україна щодо порушення Росією міжнародної конвенції про фінансування тероризму і конвенції про ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Це вже не політичні розмови і не папірці, на які Росія не звертає уваги. Резолюція справді є всеосяжною і всеохоплюючою. Вперше чітко записано, що Росія – це країна-окупант,

– наголосив він.

Ексочільник Міністерства закордонних справ припустив, що для російських пропагандистів і офіційного МЗС Росії таке рішення може нічого не значити.

Але для Міжнародного суду – це дуже серйозний аргумент. При розгляді всіх позовів України щодо порушення Росією міжнародних конвенцій, суд буде дуже серйозно і прискіпливо аналізувати всі міжнародно-правові документи з цього приводу.

"Саме ця резолюція з формулюванням, що Росія є країною-окупантом, яка порушує все, що тільки можна, буде дуже вагомим аргументом", – зазначив Володимир Огризко.

Довідка. Генасамблея Організації Об'єднаних націй 16 грудня ухвалила резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. У документі зазначено, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання щодо прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Огризко: Резолюція буде своєрідною дорожньою картою для реалізації Кримської платформи.

Дипломат відзначив, що резоцію ООН може лягти в основу всіх ідей щодо просування Кримської платформи. В документі зафіксовані всі важливі аспекти:

порушення Росією прав людини;

незаконні депортації українських громадян, які живуть у Криму, до Росії;

незаконні переселення з Росії до Криму, що забороняється всіма конвенціями, адже змінює демографічний склад;

економічні злочини, які там відбуваються.

Повний набір всіх тих речей, про які ми можемо абсолютно спокійно говорити з нашими партнерами, посилаючись на розширену і дуже для нас позитивну резолюцію Ради Безпеки ООН,

– пояснив ексміністр закордонних справ України.

На його думку, це буде своєрідною дорожньою картою для реалізації Кримської платформи. І крім цього, ухвалення резолюції дає всі права говорити про збільшення тиску на Росію.