Росію вперше названо країною-окупантом у резолюції ООН, – ексміністр закордонних справ Огризко
Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо російський дій на окупованому півострові. У документі вперше чітко записано, що Росія є країною-окупантом. Для України це – дуже серйозна заявка на майбутні правові кроки.
Ухвалення резолюції є успіхом української дипломатії на цьому напрямку. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.
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За його словами, це є важливим аргументом для Міжнародного суду ООН. Адже саме до нього позивається Україна щодо порушення Росією міжнародної конвенції про фінансування тероризму і конвенції про ліквідації всіх форм расової дискримінації.
Це вже не політичні розмови і не папірці, на які Росія не звертає уваги. Резолюція справді є всеосяжною і всеохоплюючою. Вперше чітко записано, що Росія – це країна-окупант,
– наголосив він.
Ексочільник Міністерства закордонних справ припустив, що для російських пропагандистів і офіційного МЗС Росії таке рішення може нічого не значити.
Але для Міжнародного суду – це дуже серйозний аргумент. При розгляді всіх позовів України щодо порушення Росією міжнародних конвенцій, суд буде дуже серйозно і прискіпливо аналізувати всі міжнародно-правові документи з цього приводу.
"Саме ця резолюція з формулюванням, що Росія є країною-окупантом, яка порушує все, що тільки можна, буде дуже вагомим аргументом", – зазначив Володимир Огризко.
Огризко: Резолюція буде своєрідною дорожньою картою для реалізації Кримської платформи.
Дипломат відзначив, що резоцію ООН може лягти в основу всіх ідей щодо просування Кримської платформи. В документі зафіксовані всі важливі аспекти:
- порушення Росією прав людини;
- незаконні депортації українських громадян, які живуть у Криму, до Росії;
- незаконні переселення з Росії до Криму, що забороняється всіма конвенціями, адже змінює демографічний склад;
- економічні злочини, які там відбуваються.
Повний набір всіх тих речей, про які ми можемо абсолютно спокійно говорити з нашими партнерами, посилаючись на розширену і дуже для нас позитивну резолюцію Ради Безпеки ООН,
– пояснив ексміністр закордонних справ України.
На його думку, це буде своєрідною дорожньою картою для реалізації Кримської платформи. І крім цього, ухвалення резолюції дає всі права говорити про збільшення тиску на Росію.
Що таке Кримська платформа?
Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.
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