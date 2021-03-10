Росію чи тиском, чи санкціями треба долучати до переговорів, – Мусієнко

Джерело:24 канал
У будь-який план щодо мирного врегулювання війни на Донбасі обов'язково має бути залучена Росія. Усе через те, що саме вона почала війну на Сході України й без її участі будь-які дії є неможливими.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що без долучення Росії у реалізацію мирного плану всі зусилля України будуть марними. Як він зазначив, її представників чи за допомогою тиску, чи санкцій треба залучати до переговорів.
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За словами Мусієнка, Росія у своєму стилі демонструє, що або Україна йде на поступки й виконує мінські домовленості, зокрема в політичній частині, або бойовики будуть "грати на загостренні цього конфлікту".
У будь-якому перемовному форматі, починаючи з Будапештського меморандуму, закінчуючи мінськими домовленостями чи іншим форматом – вести його без Росії буде контрпродуктивно,
– наголосив керівник Центру.
Мусієнко зазначив, що впродовж останніх років, навіть попри перемир'я, постійно триває передислокація російських військ, прибуття снайперів чи підрозділів з Росії та зміцнення позицій проросійських формувань.
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"Це все пов'язане з тим, що українська влада зараз декларує наміри запропонувати альтернативний план мінським домовленостям – якийсь інший документ, який відповідає їхньому духові", – розповів він.
Мусієнко підсумував, що Росія взялася за стару тактику – тиснути на Україну ескалацією.
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