У будь-який план щодо мирного врегулювання війни на Донбасі обов'язково має бути залучена Росія. Усе через те, що саме вона почала війну на Сході України й без її участі будь-які дії є неможливими.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що без долучення Росії у реалізацію мирного плану всі зусилля України будуть марними. Як він зазначив, її представників чи за допомогою тиску, чи санкцій треба залучати до переговорів.

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За словами Мусієнка, Росія у своєму стилі демонструє, що або Україна йде на поступки й виконує мінські домовленості, зокрема в політичній частині, або бойовики будуть "грати на загостренні цього конфлікту".

У будь-якому перемовному форматі, починаючи з Будапештського меморандуму, закінчуючи мінськими домовленостями чи іншим форматом – вести його без Росії буде контрпродуктивно,

– наголосив керівник Центру.

Зверніть увагу! Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання війни на Донбасі готовий. Його почнуть втілювати тоді, коли Росія на це відреагує.

Мусієнко зазначив, що впродовж останніх років, навіть попри перемир'я, постійно триває передислокація російських військ, прибуття снайперів чи підрозділів з Росії та зміцнення позицій проросійських формувань.

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"Це все пов'язане з тим, що українська влада зараз декларує наміри запропонувати альтернативний план мінським домовленостям – якийсь інший документ, який відповідає їхньому духові", – розповів він.

Мусієнко підсумував, що Росія взялася за стару тактику – тиснути на Україну ескалацією.

Росію треба залучати до будь-яких переговорів: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: останні події

Впродовж доби 9 березня 2021 року п роросійські бойовики 21 раз порушили домовленості про режим тиші.

Найманці стріляли поблизу Красногорівки, Пісків, Новозванівки, Авдіївки, Лебединського, Троїцького, Залізного, Золотого-4, Опитного, та Південного.

Бойовики гатили із кулеметів та мінометів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу