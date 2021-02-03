Росію потрібно змусити, – Кулеба про ув'язнення Навального

Дмитро Кулеба назвав отруєння та ув'язнення Олексія Навального новим "рекордом" свавілля російської влади. Його встановили на тлі масових протестів у містах Росії.
Джерело: твітер Дмитра Кулеби
За словами глави Міністерства закордонних справ України Кулеби, Росія не хоче поважати права і свободи людей. Отже, її необхідно змусити це зробити. Це – завдання для міжнародної спільноти.
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Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить Росію потрібно змусити їх поважати.,
– наголосив Кулеба.
Що Кулеба казав раніше
- Невдовзі після затримання Навального в аеропорту "Шереметьєво" 17 січня Кулеба заявив, що "ворог мого ворога – мій друг". Якщо Навальний є ворогом Путіна, Україна підтримає опозиціонера.
Зверніть увагу!
- Водночас українцям не варто аж надто зачаровуватися особистістю Навального.
У 2014 році Навальний відзначився одіозною заявою. За словами опозиціонера, Крим "залишиться частиною Росії, і ніколи
в досяжному майбутньому більше не стане частиною України
".
Ув'язнення Навального: що відомо
- 2 лютого 2021 року Опозиціонера засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. З урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом, Навальний може провести за ґратами 2 роки та 8 місяців.