Росія відмовилася пускати на свою територію українця, якого разом з росіянами звільнили з полону в Лівії. Колишні полонені напередодні прилетіли у російський аеропорт "Шереметьєво".

За попередньою інформацією, росіяни не пускають звільненого українського полоненого, бо він не має при собі документів. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

Важливо Росія заявила про звільнення з полону у Лівії трьох росіян та українця

Українські дипломати незабаром мають надати допомогу нашому громадянину. Наразі інформації про стан здоров'я звільненого українця немає.

Раніше моряки розповіли, що їх тримали на військовій базі та катували.

Що відомо про звільнення моряків з полону