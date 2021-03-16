Якщо Росія відмовиться від мирного плану щодо Донбасу, на неї чекають санкції, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що на Росію чекають нові санкції, якщо вона відмовиться від мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний документ підготували Україна, Франція та Німеччина.

Країна-агресор знає про цей план, але вдає, що нічого про нього не чула, бо не хоче мати з ним справу. Про це спікер української делегації у ТКГ повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Тоді Франція, Німеччина, Україна і вся європейська спільнота, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в нормандському і мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови,

– сказав Олексій Арестович.

Він також додав, що після цього "ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань".

Санкції Євросоюзу проти Росії: коротко

Вперше ЄС ввів санкції проти Росії через агресію в Україні 17 березня 2014 року.

Обмежувальні заходи проти окремих галузей російської економіки діють до 31 липня 2021 року.

Окрім цього, у Раді Євросоюзу ухвалили санкції через незаконну окупацію Криму. Обмеження залишаються чинними до 23 червня 2021 року.