Олексій Арестович заявив, що на Росію чекають нові санкції, якщо вона відмовиться від мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідний документ підготували Україна, Франція та Німеччина.

Країна-агресор знає про цей план, але вдає, що нічого про нього не чула, бо не хоче мати з ним справу. Про це спікер української делегації у ТКГ повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Тоді Франція, Німеччина, Україна і вся європейська спільнота, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в нормандському і мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови,

– сказав Олексій Арестович.

Він також додав, що після цього "ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань".

Зверніть увагу! Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Минулої доби, 15 березня, окупанти 10 разів обстріляли позиції українських воїнів.

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