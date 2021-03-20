Олексій Арестович втрапив у мовний скандал. Він опублікував допис у фейсбуці російською, а на прохання писати українською – послав користувача нецензурним словом. Свої дії він спробував пояснити.

Речник української делегації у ТКГ Арестович у програмі "Перехресний допит" запевнив, що не вважає свою поведінку ганебною. Змінювати мову спілкування у соцмережі не буде.

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Пояснив це тим, що його сторінка у фейсбуці – це приватний щоденник, а тому спілкується там тою мовою, якою комфортно.

Я російський за культурою,

– запевнив Арестович.

Він наголосив, що мовиться саме про сторінку у фейсбуці. "Речник ТКГ і радник Єрмака спілкуються виключно українською мовою", – запевнив Арестович, маючи на увазі себе на цих посадах.

Також він додав, що любить українську мову.

"Треба зовсім мене не знати, щоб навіть уявити, ніби я наїхав на українську мову. Я цій країні давав військову присягу, воював за неї. Як я можу наїжджати на мову України?" – зазначив речник ТКГ.

"Перехресний допит" з Олексієм Арестовичем: відео

Арестович втрапив у скандал: коротко