Я російський за культурою, – Арестович про українську мову у своєму фейсбуці
Олексій Арестович втрапив у мовний скандал. Він опублікував допис у фейсбуці російською, а на прохання писати українською – послав користувача нецензурним словом. Свої дії він спробував пояснити.
Джерело:24 канал
Речник української делегації у ТКГ Арестович у програмі "Перехресний допит" запевнив, що не вважає свою поведінку ганебною. Змінювати мову спілкування у соцмережі не буде.
До теми Під олігархами захитається все, – ексклюзивне інтерв'ю з Арестовичем про санкції РНБО
Пояснив це тим, що його сторінка у фейсбуці – це приватний щоденник, а тому спілкується там тою мовою, якою комфортно.
Я російський за культурою,
– запевнив Арестович.
Він наголосив, що мовиться саме про сторінку у фейсбуці. "Речник ТКГ і радник Єрмака спілкуються виключно українською мовою", – запевнив Арестович, маючи на увазі себе на цих посадах.
Також він додав, що любить українську мову.
"Треба зовсім мене не знати, щоб навіть уявити, ніби я наїхав на українську мову. Я цій країні давав військову присягу, воював за неї. Як я можу наїжджати на мову України?" – зазначив речник ТКГ.
"Перехресний допит" з Олексієм Арестовичем: відео
Арестович втрапив у скандал: коротко
- Це трапилось 16 березня. Користувач у мережі закликав Арестовича інформувати про переговори у ТКГ українською мовою.
- Олексій Арестович послав його, використовуючи нецензурне слово.
- Суспільство обурилось. Користувачі соцмереж почали масово публікувати у себе скриншот коментаря та висловлювати свою позицію. Наголошували, що він є публічною особою, а тому не може собі такого дозволяти.
Поділитися новиною