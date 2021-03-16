Російський вертоліт – у просторі України: реакція Повітряних Сил ЗСУ

Українські прикордонники виявили неподалік Краснопілля, що на Сумщині, російський гелікоптер. Він на 50 метрів залетів на українську територію. У Повітряних Силах ЗСУ наголосили, гвинтокрил справді був на цій ділянці, проте зафіксувати порушення фактично неможливо.

50 метрів – занадто незначна відстань. Тому стверджувати про порушення повітряного простору у Повітряних Силах ЗСУ не беруться.

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Візуально вертоліт зафіксували над територією України

Прикордонний наряд візуально зафіксував заліт вертольота на відстань близько 50 метрів на територію України, який одразу повернув у зворотному напрямку. Чергові сили Повітряних Сил підтверджують наявність гвинтокрила на даній ділянці кордону, втім зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як пів сотні метрів, не є можливим,

– мовиться у повідомленні.

Держприкордонслужба уже направила лист прикордонному управлінню ФСБ Росії по Білгородській та Воронезькій ділянках. У листі мовиться про порушення режиму державного кордону України. Також ДПСУ вимагає повідомити приналежність гвинтокрила та розповісти про обставини, через які сталось порушення.

У Командуванні Повітряних Сил зазначили, що чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі ППО країни і контролюють повітряні цілі як в повітряному просторі України, так і за її межами.

Дивіться відео з російським гвинтокрилом на території України: