Російський центр науки та культури у Києві, який у Європарламенті визнали пропагандистським, продовжує свою роботу в Києві. РНБО може застосувати до нього санкції, проте за певних умов.

У відомстві пояснили, що потрібно, аби Російський центр науки і культури, який є філією російського держагентства "Россотрудничество", припинив свою роботу в українській столиці.

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Там наголосили, що згідно з законодавством, припинення дії міжнародних договорів "здійснюється Верховною Радою за поданням президента або іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.

Довідка. У законі "Про санкції" мовиться про те, що РНБО розглядає питання щодо застосування санкцій "виключно на підставі пропозицій Ради, президента, Кабміну, НБУ чи СБУ".

"Якщо від уповноважених держорганів надійдуть пропозиції про застосування санкцій щодо зазначеної юридичної особи, вони будуть винесені на розгляд РНБО", – підкреслили у відомстві.

Відкритий лист до Зеленського

Російський центр культури й науки у березні анонсував захід "Підбивання підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів".

Його вирішили провести до дня пам'яті Тараса Шевченка, назвавши поета "російсько-українським".

На допис відреагував заступник віцепрезидента Світового конгресу українців Павло Садоха.

Він опублікував на своїй фейсбук-сторінці відкритий лист до президента України та РНБО.

Садоха закликав українську владу розглянути питання заборони функціонування осередків російської пропаганди та дезінформації "Россотрудничество".

Довідка. Російський центр науки і культури заснований угодою між українським та російським урядом у 1998 році. Україна ратифікувала документ у 1999 році.