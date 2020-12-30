Російський суд вирішив етапувати 5 кримчан до СІЗО в Ростові-на-Дону
Військовий суд у Ростові-на-Дону відхилив усі клопотання адвокатів, подані на попередньому слуханні щодо першої п'ятірки 2 сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Він також вирішив продовжити арешт кримських татар та етапувати їх із Криму до ростовського СІЗО.
Попереднє слухання щодо першої 5 другої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір" пройшло в Ростові-на-Дону 28 грудня. Остаточне рішення суду оголосили 29 грудня. Про це у фейсбуці "Кримської солідарності" повідомив адвокат Едем Семедляєв.
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У групу входять Ремзі Бекіров, Риза Ізетов, Раїма Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.
Суд окупанта усі клопотання захисників відхилив. Натомість задовільнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи" на 6 місяців.
Крім того, кримських татар вирішили етапувати з півострова до СІЗО Ростова-на-Дону.
За словами Семедляєва, наступне засідання призначили на 11 січня 2021 року, "якщо хлопців встигнуть етапувати".
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Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія. У Росії її вважають терористичною. Однак у багатьох інших країнах світу вона діє без жодних обмежень. У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів. Усіх їх заарештували.
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