За добу 21 січня російські бойовики 7 разів порушували режим тиші на Донбасі. Ворожі обстріли забрали життя українського захисника.

Окупанти гатили з автоматичних гранатометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил. Актуально Обмін полоненими зірвали: які результати засідання ТКГ Де було найгарячіше Неподалік Красногорівки окупанти гатили з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Пищевика російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. У районі Широкиного вороги відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік Гнутового бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Також у цьому районі військові ЗСУ зафіксували роботу снайпера-окупанта. Зверніть увагу! Ворожі обстріли забрали життя українського захисника. Він загинув у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Що ще мовиться у повідомленні Українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Представників ОБСЄ вже попередили про усі порушення режиму тиші з боку окупантів.

Ситуацію у зоні ООС продовжують контролювати українські захисники.

Від початку доби 22 січня порушень режиму тиші не зафіксували.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу