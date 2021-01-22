Російський снайпер та загибель воїна: як минула доба на Донбасі
За добу 21 січня російські бойовики 7 разів порушували режим тиші на Донбасі. Ворожі обстріли забрали життя українського захисника.
Окупанти гатили з автоматичних гранатометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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Де було найгарячіше
- Неподалік Красногорівки окупанти гатили з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Пищевика російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру.
- У районі Широкиного вороги відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Гнутового бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Також у цьому районі військові ЗСУ зафіксували роботу снайпера-окупанта.
Що ще мовиться у повідомленні
- Українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
- Представників ОБСЄ вже попередили про усі порушення режиму тиші з боку окупантів.
- Ситуацію у зоні ООС продовжують контролювати українські захисники.
- Від початку доби 22 січня порушень режиму тиші не зафіксували.
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