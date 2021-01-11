Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" неодноразово фіксували на окупованій частині українського Донбасу. Він періодично потрапляв як у звіти місії ОБСЄ, так і на фото, виявлені та опубліковані в ході OSINT-розслідувань міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

Цей комплекс поступив на озброєння російської армії у 2008 році і активно використовується нею протягом всього часу війни на сході України, починаючи з 2015 року. Про нові деталі та хронологію його виявлення на Донбасі – у блозі InformNapalm на 24 каналі.

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Знімки у 2020 році

Вкотре комплекс "Житель" помітили у нічний час 28 листопада 2020 року з безпілотника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дальнього радіуса дії.

Його зафіксували в 4 кілометрах на північний захід від селища Ковське Новоазовського району Донецької області. Це – приблизно за 5 кілометрів від кордону з Росією. Про це повідомлялось у текстовій частині звіту ОБСЄ від 1 грудня 2020 року.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала візуальне підтвердження цієї інформації. Хоча якість знімка у нічний час доволі низька, проте на фото чітко проглядаються характерні візуальні особливості комплексу "Житель".



Комплекс "Житель" помітили на окупованому Донбасі / Фото InformNapalm

Інша фіксація комплексу радіоелектронної боротьби та інших російських систем РЕБ на окупованій частині Донбасу також була зроблена за допомогою безпілотника місії ОБСЄ ще 16 лютого 2020 року.

Коли вперше зафіксували на Донбасі

Перші факти фіксації російського комплексу РЕБ "Житель" на українському Донбасі датуються червнем 2015 року. Тоді його помітили на задньому плані фото, яке виклав на своїй сторінці у соцмережах російський колаборант.

Той воював у складі 11 окремого мотострілкового полку "Восток". Тоді також вдалося визначити точні координати місця зйомки – Макіївка, Донецька область.



Російський колаборант виклав фото у соцмережі / Фото InformNapalm

2015 – 2017 роки

Цікаво, що станом на грудень 2015 року про використання комплексу "Житель" в реальних бойових умовах навіть вийшла обмовка у пресрелізі російського наукового підприємства НВП "Протек", яке займається його виробництвом.

У 2016 році міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm також публікувала унікальне дослідження, яке спиралося на аналіз знімків з екрана робочого терміналу комплексу "Житель".

Ці фото були добуті українськими хактивістами групи Trinity після зламу телефону російського військовослужбовця. Результати дослідження вказували, що російські збройні сили активно застосовували комплекс у боях проти ЗСУ за Дебальцеве взимку 2015 року.

Російський комплекс "Житель" на Донбасі також неодноразово потрапляв на якісніші аерофотознімки протягом 2016 – 2017 років. Один зі знімків був зроблений у листопаді 2017 року за 7 кілометрів від лінії зіткнення – на околицях селища Земляне, Луганської області.

Типовий приклад розгортання та роботи російського комплексу "Житель": дивіться відео

Делегація України на пленарному засіданні постійної Ради ОБСЄ вже нагадувала, що Росія жодного разу не відповіла на неодноразові вимоги пояснити присутність у ОРДЛО сучасних типів російських озброєнь і військової техніки.

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Станом на 2020 рік в базі даних фактів російської агресії проти України, яку збирає InformNapalm, є докази використання на Донбасі щонайменше 12 типів російських систем радіоелектронної боротьби та розвідки.