Офіс генерального прокурора України оголосив нову підозру президенту-утікачу Віктору Януковичу. Вона стосується підписання "Харківських угод" у 2010 році.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Слідчі ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генпрокурора повідомили про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу у державній зраді.

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У чому підозрюють Януковича

Президента-утікача підозрюють в тому, що він, діючи у змові з російськими чиновниками, зокрема, тодішнім президентом країни-агресора Дмитро Медведєвим, надав Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Слідством втстановлено, що 21 квітня 2010 року Янукович, перебуваючи у місті Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Росією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Росії в українському Криму. Нібито підписання цього документа мало надати Україні знижку на купівлю природного газу.

Варто зазначити, що ця Угода, а також укладені контракти на її виконання між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом", фактично не надавали жодного зниження ціни на природний газ. Перед підписанням документів Росія штучно вдвічі завищила ціну.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу. А потім в його погашення й нібито надання знижки на газ, безоплатно розташовувала свій Чорноморський флот на території українського Криму.

До чого призвели дії Януковича

У результаті підписаних президентом-утікачем так званих "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил Росії на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України.

Надалі ці дії Януковича зіграли одну з ключових ролей під час окупації Криму Росією. Військові Чорноморського флоту разом з іншими підрозділаими російських Збройних сил здійснили вторгненя на території українського півострова. У подальшому це призвело до окупації та анексії Криму і порушення територіальної цілісності України.

Що таке "Харківські угоди": коротко