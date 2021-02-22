Російський флот у Криму готувався до окупації ще задовго до 2014 року – розвідка
Росія розпочала підготовку до захоплення Криму ще задовго до початку активних дій. Воєнна розвідка України доповідала вищому керівництву держави про посилення російського угруповання в Криму.
Таку інформацію розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свободи".
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За його словами, чорноморський флот і все, що було пов'язане з його діяльністю, становило загрозу. Це угрупування в будь-який момент могло розпочати широкомасштабні дії проти України.
Загроза від Росії
Перші ознаки того, що Росія може силовим шляхом забрати територію, яка належить Україні, були пов'язані:
- з проявами сепаратизму;
- з підготовкою різних воєнізованих груп на території Криму.
Безпосередньо 810-а бригада морської піхоти Росії на своїх полігонах, як зауважив Скібіцький, відпрацьовувала підготовку та оснащення незаконних збройних формувань на території Криму.
Що дізналась розвідка України
За інформацією воєнної розвідки України, у 2013 році створили угруповання російських військ. Воно забезпечувало безпеку проведення зимових олімпійських ігор на території Росії. В цей період відпрацьовували:
- блокування морської акваторії та повітряного простору;
- проведення розвідувальних дій проти України.
Представник ГУР МО України наголосив: "Ми проаналізували розміщення першого і другого ешелонів, резервів та конфігурацію військ, яка була на спільних російсько-білоруських навчаннях у 2013 році".
Саме такий сценарій був повторений у 2014 році проти нас уже з окупацією Донбасу,
– зазначив Скібіцький.
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