Росія розпочала підготовку до захоплення Криму ще задовго до початку активних дій. Воєнна розвідка України доповідала вищому керівництву держави про посилення російського угруповання в Криму.

Таку інформацію розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свободи".

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За його словами, чорноморський флот і все, що було пов'язане з його діяльністю, становило загрозу. Це угрупування в будь-який момент могло розпочати широкомасштабні дії проти України.

Загроза від Росії

Перші ознаки того, що Росія може силовим шляхом забрати територію, яка належить Україні, були пов'язані:

з проявами сепаратизму;

з підготовкою різних воєнізованих груп на території Криму.

Безпосередньо 810-а бригада морської піхоти Росії на своїх полігонах, як зауважив Скібіцький, відпрацьовувала підготовку та оснащення незаконних збройних формувань на території Криму.

Що дізналась розвідка України

За інформацією воєнної розвідки України, у 2013 році створили угруповання російських військ. Воно забезпечувало безпеку проведення зимових олімпійських ігор на території Росії. В цей період відпрацьовували:

блокування морської акваторії та повітряного простору;

проведення розвідувальних дій проти України.

Представник ГУР МО України наголосив: "Ми проаналізували розміщення першого і другого ешелонів, резервів та конфігурацію військ, яка була на спільних російсько-білоруських навчаннях у 2013 році".

Саме такий сценарій був повторений у 2014 році проти нас уже з окупацією Донбасу,

– зазначив Скібіцький.

Зауважимо! За словами Скібіцького, 23 лютого 2014 року система управління Південного військового округу ЗС Росії та угруповання в Криму перевели в повну бойову готовність. Підрозділи, які залучалися для посилення чорноморського флоту, вже вийшли з пунктів постійної дислокації і почали переміщення в Крим.