Російській блогерці заборонили в'їзд в Україну: відоме ім'я порушниці
Російську блогерку Оксану Качеву вночі 26 грудня 2020 року в аеропорту "Бориспіль" не впустили на територію України. Крім того, їй заборонили в'їзд у нашу державу на 3 роки.
Деталі інциденту
Ім'я російської порушниці журналістам 24 каналу назвали джерела у правоохоронних органах.
Читайте також Майже 300 книг про Гаррі Поттера хотіли незаконно вивезти у Росію: фото, відео контрабанди
Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку Росії, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду – виїзду на ТОТ АР Крим,
– зауважили у Держприкордонслужбі.
Наразі росіянка чекає на зворотній рейс додому.
Оксані Качевій заборонили в'їзд в Україні / Фото Держприкордонслужби
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter