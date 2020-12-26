Російську блогерку Оксану Качеву вночі 26 грудня 2020 року в аеропорту "Бориспіль" не впустили на територію України. Крім того, їй заборонили в'їзд у нашу державу на 3 роки.

Деталі інциденту Ім'я російської порушниці журналістам 24 каналу назвали джерела у правоохоронних органах. Читайте також Майже 300 книг про Гаррі Поттера хотіли незаконно вивезти у Росію: фото, відео контрабанди Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку Росії, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду – виїзду на ТОТ АР Крим,

– зауважили у Держприкордонслужбі. Наразі росіянка чекає на зворотній рейс додому.

Оксані Качевій заборонили в'їзд в Україні / Фото Держприкордонслужби Зверніть увагу! З 2014 року СБУ України заборонила в'їзд на територію нашої держави 3 643 росіянам. Однією з причин недопуску є те, що росіяни відвідують окупований Крим з території Росії. Так, вони порушують умови перетину державного українського кордону. Аби уникнути проблем слід заїжджати на територію Криму через Херсонську область.