Українська прокуратура займеться безпілотником з біркою ФСБ Росії – фото

На Донбасі в зоні ООС військові знайшли безпілотник. На його пошкодженому акумуляторі виявили наліпку ФСБ. Пристрій передали до прокуратури як ще один доказ участі Росії у збройному конфлікті в Україні.

Безпілотник є черговим підтвердженням причетності Росії до збройного конфлікту на Донбасі. Його знайшли під час інженерної розвідки в зоні ООС.

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Що відомо про безпілотник

Під час інженерної розвідки у зоні проведення ООС на території Донецької області військовими виявлено безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань Росії для збору інформації про Збройні Сили України,

– зазначено у повідомленні.

Коли безпілотник оглянули, то на пошкодженому акумуляторі виявили голограму. На ній було зазначено: "ФСБ РФ 704". Його знайшли військові 8 березня.



Безпілотник Росії розбився на Донеччині /Фото Офісу Генерального прокурора

За даними правоохоронців, цей пристрій виготовив російський розробник "ZALA AERO".



Російський безпілотник на Донеччині / Фото Офісу Генерального прокурора

Знайдений предмет долучили до речових доказів у кримінальному провадженні. Його розслідують за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни.



Безпілотник окупантів на Донбасі / Фото Офісу Генерального прокурора

У Офісі Генерального прокурора зазначили, що слідство триває.

Ситуація на Донбасі: коротко

Компанія "ZALA AERO" належить Росії. Вона спеціалізується на розробці та створенні безпілотних повітряних систем та мобільних комплексів. Ці засоби здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.