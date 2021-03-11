Українська прокуратура займеться безпілотником з біркою ФСБ Росії – фото
На Донбасі в зоні ООС військові знайшли безпілотник. На його пошкодженому акумуляторі виявили наліпку ФСБ. Пристрій передали до прокуратури як ще один доказ участі Росії у збройному конфлікті в Україні.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Безпілотник є черговим підтвердженням причетності Росії до збройного конфлікту на Донбасі. Його знайшли під час інженерної розвідки в зоні ООС.
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Що відомо про безпілотник
Під час інженерної розвідки у зоні проведення ООС на території Донецької області військовими виявлено безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань Росії для збору інформації про Збройні Сили України,
– зазначено у повідомленні.
Коли безпілотник оглянули, то на пошкодженому акумуляторі виявили голограму. На ній було зазначено: "ФСБ РФ 704". Його знайшли військові 8 березня.
Безпілотник Росії розбився на Донеччині /Фото Офісу Генерального прокурора
За даними правоохоронців, цей пристрій виготовив російський розробник "ZALA AERO".
Російський безпілотник на Донеччині / Фото Офісу Генерального прокурора
Знайдений предмет долучили до речових доказів у кримінальному провадженні. Його розслідують за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни.
Безпілотник окупантів на Донбасі / Фото Офісу Генерального прокурора
У Офісі Генерального прокурора зазначили, що слідство триває.
Ситуація на Донбасі: коротко
- Ситуація на Донбасі загострилася 26 лютого 2021 року. Ймовірно, це стало відповіддю на запровадження санкцій проти проросійського ставленика Віктора Медведчука.
- Тоді через обстріл бойовиками, було поранено 9 українських військових.
- За даними розвідки, Росія укріплює позиції на Донбасі, звозить снайперів.
- Російські військові біля кордонів України та на окупованих територіях активізувалися.
- Через низку порушень режиму тиші та продовження виявлення агресії з боку Росії, США продовжило санкції проти агресора.
- 10 березня російські військові влаштували численні обстріли. Один боєць ЗСУ загинув.
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