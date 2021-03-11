На Донбасі в зоні ООС військові знайшли безпілотник. На його пошкодженому акумуляторі виявили наліпку ФСБ. Пристрій передали до прокуратури як ще один доказ участі Росії у збройному конфлікті в Україні.

Безпілотник є черговим підтвердженням причетності Росії до збройного конфлікту на Донбасі. Його знайшли під час інженерної розвідки в зоні ООС.

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Що відомо про безпілотник

Під час інженерної розвідки у зоні проведення ООС на території Донецької області військовими виявлено безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань Росії для збору інформації про Збройні Сили України,

– зазначено у повідомленні.

Коли безпілотник оглянули, то на пошкодженому акумуляторі виявили голограму. На ній було зазначено: "ФСБ РФ 704". Його знайшли військові 8 березня.



Безпілотник Росії розбився на Донеччині /Фото Офісу Генерального прокурора

За даними правоохоронців, цей пристрій виготовив російський розробник "ZALA AERO".



Російський безпілотник на Донеччині / Фото Офісу Генерального прокурора

Знайдений предмет долучили до речових доказів у кримінальному провадженні. Його розслідують за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни.



Безпілотник окупантів на Донбасі / Фото Офісу Генерального прокурора

У Офісі Генерального прокурора зазначили, що слідство триває.

Зверніть увагу! Компанія "ZALA AERO" належить Росії. Вона спеціалізується на розробці та створенні безпілотних повітряних систем та мобільних комплексів. Ці засоби здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Ситуація на Донбасі: коротко