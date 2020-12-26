Російські трубопровідні війська покинули своє розташування біля річки Біюк-Карасу, розташованої нижче за Тайганське водосховище. Там вони качали воду на потреби Сімферополя.

Військові очистили територію, але всі трубопроводи залишили на місці, щоб використати їх у будь-який момент. Про це повідомили на сайті "Крим. Реалії".

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Зупинили спуск води

Спуск води з Тайганського і Білогірського водосховищ тимчасово зупинили. Наразі повноводна річка Біюк-Карасу почала виглядати, як струмок. Водночас невеликий підрозділ російських військових залишився на місці дислокації для забезпечення збереження трубопроводу.



Річка Біюк-Карас / Фото "Крим. Реалії"

Припинення перекидання води

Раніше так званий "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що до холодів перекачування води з Тайганського водосховища на Сімферополь буде припинена.

Вже на початку грудня тільки з половини труб текла вода зі слабким напором. 18 грудня подачу води з Тайганського водосховища припинили.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

Заступник міністра оборони Росії, генерал армії Дмитро Булгаков повідомив, що трубопроводом, який побудували російські військові для перекачування води з водосховищ Білогірського району в Сімферопольське водосховище, за час його експлуатації поставили понад 6 мільйонів тонн води.

Вже 10 серпня у Криму керівництво Міноборони Росії і так звана місцева влада запустили водовід, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району на потреби водопостачання Сімферополя.

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