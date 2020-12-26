Річка перетворилась на струмок: російські військові припинили перекачування води у Сімферополь
Російські трубопровідні війська покинули своє розташування біля річки Біюк-Карасу, розташованої нижче за Тайганське водосховище. Там вони качали воду на потреби Сімферополя.
Військові очистили територію, але всі трубопроводи залишили на місці, щоб використати їх у будь-який момент. Про це повідомили на сайті "Крим. Реалії".
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Зупинили спуск води
Спуск води з Тайганського і Білогірського водосховищ тимчасово зупинили. Наразі повноводна річка Біюк-Карасу почала виглядати, як струмок. Водночас невеликий підрозділ російських військових залишився на місці дислокації для забезпечення збереження трубопроводу.
Річка Біюк-Карас / Фото "Крим. Реалії"
Припинення перекидання води
Раніше так званий "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що до холодів перекачування води з Тайганського водосховища на Сімферополь буде припинена.
Вже на початку грудня тільки з половини труб текла вода зі слабким напором. 18 грудня подачу води з Тайганського водосховища припинили.
Заступник міністра оборони Росії, генерал армії Дмитро Булгаков повідомив, що трубопроводом, який побудували російські військові для перекачування води з водосховищ Білогірського району в Сімферопольське водосховище, за час його експлуатації поставили понад 6 мільйонів тонн води.
Вже 10 серпня у Криму керівництво Міноборони Росії і так звана місцева влада запустили водовід, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району на потреби водопостачання Сімферополя.
Водопостачання у Криму: коротко
- До окупації Росією Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом. У 2014 році водопостачання припинили.
- Критичною ситуація стала у 2020 році. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привели до посухи. Також на території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України. Ба більше, вони бояться, що українська вода може бути отруйна.
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