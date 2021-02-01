Викриття підконтрольних Росії телеграм-каналів: у Києві затримали 2 підозрюваних

1 лютого 2021 , 21:07
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У Києві 1 лютого затримали 2 фігуранток справи про роботу російських спецслужб в Україні через телеграм-канали. Їх підозрюють у державній зраді.

Джерело: "Суспільне"

За словами начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, спецоперація з викриття мережі телеграм-каналів тривала понад пів року і завершилася 31 січня.

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Що відомо про затриманих підозрюваних

Правоохоронці затримали 2 фігуранток справиВікторію Д. та Вікторію П., жительок Одеси та Харкова. Затримали їх у Києві, коли жінки поверталися з-за кордону.

Видання Depo.Харків з посиланням на власні джерела пише, що однією з них є Вікторія Даскалиця. А Київський районний суд Харкова 1 лютого ухвалив рішення про взяття її під варту на 60 діб.

Хто перебуває в розшуку

  • Ще один фігурант справи, за версією слідства, адміністратор каналів, 34-річний Артем Д. з Одеси. Він перебуває на території Придністров'я, в Україні – у розшуку.

Саме він, за версією слідства, через облікові записи під ніками "Менеджер Тг" та "Архангел" адмініструє 12 телеграм-каналів.

Зловмисник також брав участь у так званому "Антимайдані", був одним з організаторів маршу "Куликове поле", адміністрував сайти та групи антиукраїнського спрямування у соцмережах.

Його розшукують за статтями про масове порушення порядку та масові заворушення.

  • У справі також фігурує чоловік з Харкова – Станіслав Р., він у розшуку. За словами Дудіна, це – наближена особа голови харківського осередку Комуністичної партії України.

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Що відомо про ймовірну російську агентуру в Україні

  • У СБУ заявили, що в генштабі збройних сил Росії вербували активістів "російської весни" з Харкова та Одеси для створення та адміністрування політичних телеграм-каналів.
  • Зокрема, мова йде про такі канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" та інші.
  • "Головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану".
  • Слідство встановило 50 замовників, які перерахували гроші за публікацію матеріалів на цих каналах.
  • Ресурси функціонують протягом 1,5 – 2 років. Однак українські спецслужби технічно не можуть заблокувати канали, бо вони зареєстровані на московські номери.