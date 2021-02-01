Викриття підконтрольних Росії телеграм-каналів: у Києві затримали 2 підозрюваних

У Києві 1 лютого затримали 2 фігуранток справи про роботу російських спецслужб в Україні через телеграм-канали. Їх підозрюють у державній зраді.
Джерело: "Суспільне"
За словами начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, спецоперація з викриття мережі телеграм-каналів тривала понад пів року і завершилася 31 січня.
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Правоохоронці затримали 2 фігуранток справи – Вікторію Д. та Вікторію П., жительок Одеси та Харкова. Затримали їх у Києві, коли жінки поверталися з-за кордону.
Видання Depo.Харків з посиланням на власні джерела пише, що однією з них є Вікторія Даскалиця. А Київський районний суд Харкова 1 лютого ухвалив рішення про взяття її під варту на 60 діб.
Саме він, за версією слідства, через облікові записи під ніками "Менеджер Тг" та "Архангел" адмініструє 12 телеграм-каналів.
Зловмисник також брав участь у так званому "Антимайдані", був одним з організаторів маршу "Куликове поле", адміністрував сайти та групи антиукраїнського спрямування у соцмережах.
Його розшукують за статтями про масове порушення порядку та масові заворушення.
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