У Києві 1 лютого затримали 2 фігуранток справи про роботу російських спецслужб в Україні через телеграм-канали. Їх підозрюють у державній зраді.

Джерело: "Суспільне"

За словами начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, спецоперація з викриття мережі телеграм-каналів тривала понад пів року і завершилася 31 січня.

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Що відомо про затриманих підозрюваних

Правоохоронці затримали 2 фігуранток справи – Вікторію Д. та Вікторію П., жительок Одеси та Харкова. Затримали їх у Києві, коли жінки поверталися з-за кордону.

Видання Depo.Харків з посиланням на власні джерела пише, що однією з них є Вікторія Даскалиця. А Київський районний суд Харкова 1 лютого ухвалив рішення про взяття її під варту на 60 діб.

Хто перебуває в розшуку

Ще один фігурант справи, за версією слідства, адміністратор каналів, 34-річний Артем Д. з Одеси. Він перебуває на території Придністров'я, в Україні – у розшуку.

Саме він, за версією слідства, через облікові записи під ніками "Менеджер Тг" та "Архангел" адмініструє 12 телеграм-каналів.

Зловмисник також брав участь у так званому "Антимайдані", був одним з організаторів маршу "Куликове поле", адміністрував сайти та групи антиукраїнського спрямування у соцмережах.

Його розшукують за статтями про масове порушення порядку та масові заворушення.

У справі також фігурує чоловік з Харкова – Станіслав Р., він у розшуку. За словами Дудіна, це – наближена особа голови харківського осередку Комуністичної партії України.

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