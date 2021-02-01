Викриття підконтрольних Росії телеграм-каналів: у Києві затримали 2 підозрюваних
У Києві 1 лютого затримали 2 фігуранток справи про роботу російських спецслужб в Україні через телеграм-канали. Їх підозрюють у державній зраді.
Джерело: "Суспільне"
За словами начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, спецоперація з викриття мережі телеграм-каналів тривала понад пів року і завершилася 31 січня.
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Що відомо про затриманих підозрюваних
Правоохоронці затримали 2 фігуранток справи – Вікторію Д. та Вікторію П., жительок Одеси та Харкова. Затримали їх у Києві, коли жінки поверталися з-за кордону.
Видання Depo.Харків з посиланням на власні джерела пише, що однією з них є Вікторія Даскалиця. А Київський районний суд Харкова 1 лютого ухвалив рішення про взяття її під варту на 60 діб.
Хто перебуває в розшуку
- Ще один фігурант справи, за версією слідства, адміністратор каналів, 34-річний Артем Д. з Одеси. Він перебуває на території Придністров'я, в Україні – у розшуку.
Саме він, за версією слідства, через облікові записи під ніками "Менеджер Тг" та "Архангел" адмініструє 12 телеграм-каналів.
Зловмисник також брав участь у так званому "Антимайдані", був одним з організаторів маршу "Куликове поле", адміністрував сайти та групи антиукраїнського спрямування у соцмережах.
Його розшукують за статтями про масове порушення порядку та масові заворушення.
- У справі також фігурує чоловік з Харкова – Станіслав Р., він у розшуку. За словами Дудіна, це – наближена особа голови харківського осередку Комуністичної партії України.
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Що відомо про ймовірну російську агентуру в Україні
- У СБУ заявили, що в генштабі збройних сил Росії вербували активістів "російської весни" з Харкова та Одеси для створення та адміністрування політичних телеграм-каналів.
- Зокрема, мова йде про такі канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" та інші.
- "Головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану".
- Слідство встановило 50 замовників, які перерахували гроші за публікацію матеріалів на цих каналах.
- Ресурси функціонують протягом 1,5 – 2 років. Однак українські спецслужби технічно не можуть заблокувати канали, бо вони зареєстровані на московські номери.
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