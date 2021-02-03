У ЗСУ розповіли про російські проєкти, які маскуються під телеграм-канали української армії

У Збройних силах України заявили, що телеграм-канали "НачШтабу" і "Черговий ООС" не мають нічого спільного з українською армією. Ба більше, це проєкти Росії, які намагаюсться замаскуватись, використовуючи українську мову.

Джерело: Збройні сили України

Про те, що українських військових намагаються дискредитувати у соцмережах, розповіли в управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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Мовиться про канали "НачШтабу" та "Черговий ООС"

Спеціальні майданчики у месенджерах створюються російськими спецслужбами для поширення фейків про Збройні сили України та збору інформації про них.

Найвідоміші з таких платформ – телеграм-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС". Це російські проєкти, які не мають відношення до Збройних сил України,

– кажуть в ЗСУ.

Інформацію про військові частини та підрозділи використовує противник

Українські військові наголошують, незважаючи, що ці канали україномовні, вони є антиукраїнськими за змістом. У ЗСУ також розповіли, що у 2018 році Telegram дав згоду спецслужбам Росії надавати дані користувачів. Мовилось про юзерів, яких начебто підозрювали у тероризмі. Ці дані містили не лише IP-адреси, але і номери мобільних телефонів та доступ до повідомлень.

Телеграм-канал "НачШтабу" позиціонується, як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло". У мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо,

– розповіли в українській армії.

А саме ця конкретна інформація понад все важлива противнику. Також ці телеграм-канали активно рекламують на окупованій території Донбасу.

Мовиться про телеграм-канал "НачШтабу" /Скриншот з сайту ЗСУ

Канали рекламують на окупованих територіях / Скриншот з сайту ЗСУ

СБУ затримала фігурантів справи про роботу російських спецслужб

Зазначимо, що нещодавно в Україні прогримів скандал з російськими проєктами у Telegram. СБУ затримала фігуранток справи про роботу російських спецслужб через телеграм-канали. Ще кілька осіб у розшуку. Слідство встановило 50 замовників, які перерахували гроші за публікацію матеріалів на цих каналах.