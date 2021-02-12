Російські окупанти встановлюють міни вздовж лінії зіткнення, – розвідка

Джерело:Міноборони України
Російські окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження. Системи нарощують майже вздовж усієї лінії зіткнення.
Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
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За її словами, противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання і нарощувати міни.
На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування,
– зазначила Шевченко.
Речниця також відзначила, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів.
Мовиться про перший та другий армійські корпуси на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.