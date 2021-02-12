Російські окупанти встановлюють міни вздовж лінії зіткнення, – розвідка

Російські окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження. Системи нарощують майже вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

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Окупанти встановлюють міни

За її словами, противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання і нарощувати міни.

На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування,

– зазначила Шевченко.

Речниця також відзначила, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів.

Що таке ПОМ-2? ПОМ-2 – протипіхотна міна осколкова натяжної дії. Її використовують для виведення з ладу особового складу противника та встановлюють тільки засобами дистанційного мінування.

Мовиться про перший та другий армійські корпуси на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу