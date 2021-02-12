Російські окупанти встановлюють міни вздовж лінії зіткнення, – розвідка
Російські окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження. Системи нарощують майже вздовж усієї лінії зіткнення.
Джерело:Міноборони України
Про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
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Окупанти встановлюють міни
За її словами, противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання і нарощувати міни.
На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об'єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування,
– зазначила Шевченко.
Речниця також відзначила, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів.
Що таке ПОМ-2?ПОМ-2 – протипіхотна міна осколкова натяжної дії. Її використовують для виведення з ладу особового складу противника та встановлюють тільки засобами дистанційного мінування.
Мовиться про перший та другий армійські корпуси на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Упродовж 11 лютого проросійські бойовики на Донбасі 5 разів зривали домовленості щодо припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів окупантів загинув український військовий Владислав Лященко.
- Впродовж 2020 року на Сході України загинули щонайменше 75 військових.
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