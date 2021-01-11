На полігонах окупованого Криму російські військові проводять бойову підготовку. Вони вправляються у стрільбищі.

Стрільби проводять військовослужбовці армійського корпусу Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

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У повідомленні йдеться, що почалися планові польові заняття з молодим поповненням. Вони проходять на загальновійськовому стрільбищі армійського корпусу ЧФ в окупованому Криму.

Чим вони займаються

Військовослужбовці Росії відпрацьовують навички знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів на різних відстанях.

Також вчаться визначати відстань до мішеней за допомогою приладів спостереження і прицілювання.

У навчальних заходах бере участь понад 200 військових.

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