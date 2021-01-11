Російські окупанти проводять навчання в окупованому Криму і не приховують цього: деталі
На полігонах окупованого Криму російські військові проводять бойову підготовку. Вони вправляються у стрільбищі.
Стрільби проводять військовослужбовці армійського корпусу Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.
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У повідомленні йдеться, що почалися планові польові заняття з молодим поповненням. Вони проходять на загальновійськовому стрільбищі армійського корпусу ЧФ в окупованому Криму.
Чим вони займаються
Військовослужбовці Росії відпрацьовують навички знищення цілей зі штатних знарядь бронетранспортерів на різних відстанях.
Також вчаться визначати відстань до мішеней за допомогою приладів спостереження і прицілювання.
У навчальних заходах бере участь понад 200 військових.
Що відомо про анексію Криму Росією
- Росія анексувала український Крим у 2014 році.
- Захоплення півострова розпочалося у лютому. Тоді Росія перекинула у Крим своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно там діяли російські "козаки", які називали себе "самообороною Криму".
- У березні у Криму відбувся так званий референдум щодо приєднання півострова до РФ. Референдум був незаконним, а його результати – сфальсифікованими.
- Цей референдум не визнали ні Україна, ні світова спільнота. Однак саме його результати стали підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.
- Генасамблея ООН в грудні 2020 прийняла посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.
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