Ремонтували водогін "Горлівка – Торецьк": російські окупанти обстріляли робочу бригаду
На Донеччині проросійські бойовики обстріляли робочу бригаду. Вона здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання.
Роботи були сплановані на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк". Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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Провокативний вогонь
Російські окупанти відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади. Вона здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, які було сплановано на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" 8 січня 2021 року.
Роботи негайно припинили
Для уникнення жертв роботи припинили. Сторонами вжито заходів щодо дотримання режиму тиші. О 12:00, за даними штабу ООС, відновлювальні роботи продовжились.
Однак, попри домовленості, приблизно о 14:00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи негайно припинили, провели виведення робочої бригади та офіцерів УССЦКК із зони робіт,
– зазначили у повідомленні.
Виконання зазначених заходів було сплановане Операцією Об'єднаних сил в районі населеного пункту "Південне" разом зі:
- Спільним центром з контролю та координації;
- РУЕК КП "Вода Донбасу".
Роботи організували та розпочали в плановому порядку о 10.00 у безпосередній взаємодії з СММ ОБСЄ та забезпечувались дзеркальним патрулюванням патрулів Місії спільно з УССЦКК.
Підготовлена письмова нота
Українською стороною СЦКК підготовлено письмову ноту на адресу ОБСЄ щодо зазначених провокаційних дій з боку ОРДО.
"Українська сторона вважає подібні дії ЗФ ОРДО неприпустимими та такими, що суперечать крокам щодо врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування сторін", – зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, що на Донбасі з липня 2020 року діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують.
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