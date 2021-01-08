На Донеччині проросійські бойовики обстріляли робочу бригаду. Вона здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання.

Роботи були сплановані на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк". Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

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Провокативний вогонь

Російські окупанти відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади. Вона здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, які було сплановано на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" 8 січня 2021 року.

Роботи негайно припинили

Для уникнення жертв роботи припинили. Сторонами вжито заходів щодо дотримання режиму тиші. О 12:00, за даними штабу ООС, відновлювальні роботи продовжились.

Однак, попри домовленості, приблизно о 14:00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи негайно припинили, провели виведення робочої бригади та офіцерів УССЦКК із зони робіт,

– зазначили у повідомленні.

Виконання зазначених заходів було сплановане Операцією Об'єднаних сил в районі населеного пункту "Південне" разом зі:

Спільним центром з контролю та координації;

РУЕК КП "Вода Донбасу".

Зазначимо! Для виконання зазначених робіт через СММ ОБСЄ отримано письмові гарантії безпеки з боку Росії. Від ЗС України надали аналогічні гарантії для проведення "дзеркальних" робіт щодо відновлення водогону у бік Горлівки на тимчасово окуповану територію.

Роботи організували та розпочали в плановому порядку о 10.00 у безпосередній взаємодії з СММ ОБСЄ та забезпечувались дзеркальним патрулюванням патрулів Місії спільно з УССЦКК.

Підготовлена письмова нота

Українською стороною СЦКК підготовлено письмову ноту на адресу ОБСЄ щодо зазначених провокаційних дій з боку ОРДО.

"Українська сторона вважає подібні дії ЗФ ОРДО неприпустимими та такими, що суперечать крокам щодо врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування сторін", – зазначили у пресслужбі.

Зверніть увагу! У четвер, 7 січня, російські окупанти 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. На щастя, бойових втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, що на Донбасі з липня 2020 року діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу