Кримський Фороський парк вважають однією із найкрасивіших та найпопулярніших пам'яток півострова. Але наразі на його території знищують вікові дерева і проводять забудови.

Місцеві намагаються протидіяти такій ситуації. Вони просять у президента Росії Володимира Путіна зберегти відомий парк.

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Як окупанти знищують парк

Росіяни масштабно забудовують парк. Вони вирізають та знищують екзотичні, унікальні рослини, зокрема дерева, які занесені до Червоної книги.

Водночас у так званому "міністерстві екології Крим" заявили, що будівництво ведуть відповідно до закону. 29 пальм дозволили викорчувати, але пересадити. За документами, забудувати територію можна на 20%.



У Криму знищують пам'ятку / Фото з фейсбуку Олени Анісімової



Окупанти знищують Фороський парк / Фото "Крим.Реалії"



На місці парку проводять будівництво / Фото "Крим.Реалії"



Так парк Форосу виглядає зараз / Фото "Крим.Реалії"

Вже кілька місяців кримчани продовжують боротися за знамениту пам'ятку. Вони подали відповідне звернення до Путіна, але воно жодним чином не допомогло.

Ми, кримчани, просимо вас, нашого президента, про допомогу! У наш спільний дім прийшла біда,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про пам'ятку у Криму

За інформацією з Вікіпедії, Фороський парк – це ландшафтна пам'ятка природи у Криму із площею 70 гектарів. З них 30 – культурні насадження (нижня і середня зони), 40 – лісопаркова (верхня) зона.

У парку росло понад 200 видів і форм дерев та чагарників екзотичних порід. До того, як окупанти почали знищувати парк, найгарнішою його частиною вважали "Райський куточок".

Які ще пам'ятки знищили окупанти в Криму

На початку лютого в мережі з'явились докази руйнування окупантами пагорбу на мисі Меганом в Судаку. Унікальний пляж знищили, щоб організувати форум "Таврида".