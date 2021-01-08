У четвер, 7 січня, російські окупанти 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. На щастя, бойових втрат серед українських воїнів немає.

Бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил. Актуально На Різдво українські військові заспівали "Щедрик": зворушливе відео Де було найгарячіше 7 січня У районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік від Луганського окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів. Поблизу Хутора Вільного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Попасної окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Було неспокійно і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", Біля Водяного позиції бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки окупанти гатили з ручного протитанкового гранатомета. Неподалік від Гранітного російські бойовики автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет. Що відбувається у зоні ООС 8 січня Від початку доби 8 січня окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ. Поблизу Водяного російські бойовики гатили з мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Зверніть увагу! На Донбасі діє з липня 2020 року. діє режим тиші. Однак російські бойовики регулярно його порушують.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу