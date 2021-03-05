Російські найманці поранили українського бійця біля Мар'їнки

Війська окупанта продовжують обстрілювати українські позиції. Внаслідок атак 5 березня поблизу Мар'їнки поранення отримав 1 військовий Збройних сил України.

Попри домовленості про режим перемир'я, бойовики останнім часом активно обстрілюють позиції українських захисників.

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На Донбасі знову постраждав воїн

Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнки отримав поранення 1 військовослужбовець ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Бійцю надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, українська сторона скерувала відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Як минула доба 4 березня на Донбасі

Війська окупанта 9 разів порушили домовленості щодо режиму тиші. Вони стріляли з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Гаряче було біля Водяного, Авдіївки, Павлополя, Талаківки, Золотого-4 та Новозванівки. На щастя, ніхто з українських військових не загинув.

Від початку 2021 року внаслідок агресії військ окупанта на Донбасі загинули щонайменше 17 українських захисників.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу