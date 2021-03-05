Війська окупанта продовжують обстрілювати українські позиції. Внаслідок атак 5 березня поблизу Мар'їнки поранення отримав 1 військовий Збройних сил України.

Попри домовленості про режим перемир'я, бойовики останнім часом активно обстрілюють позиції українських захисників.

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На Донбасі знову постраждав воїн

Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнки отримав поранення 1 військовослужбовець ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Бійцю надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, українська сторона скерувала відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Важливо! Від початку 2021 року внаслідок агресії військ окупанта на Донбасі загинули щонайменше 17 українських захисників. Як минула доба 4 березня на Донбасі Війська окупанта 9 разів порушили домовленості щодо режиму тиші. Вони стріляли з мінометів, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Гаряче було біля Водяного, Авдіївки, Павлополя, Талаківки, Золотого-4 та Новозванівки. На щастя, ніхто з українських військових не загинув.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу