Російські найманці поранили українського бійця біля Мар'їнки
Війська окупанта продовжують обстрілювати українські позиції. Внаслідок атак 5 березня поблизу Мар'їнки поранення отримав 1 військовий Збройних сил України.
Джерело:телеграм української делегації у ТКГ
Попри домовленості про режим перемир'я, бойовики останнім часом активно обстрілюють позиції українських захисників.
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На Донбасі знову постраждав воїн
Сьогодні, 5 березня, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнки отримав поранення 1 військовослужбовець ЗСУ,
– йдеться у повідомленні.
Бійцю надали необхідну медичну допомогу.
Крім того, українська сторона скерувала відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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