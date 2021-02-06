Війська окупанта обстріляли 6 лютого українські позиції біля Торецька та Северодонецька. У результаті 2 бійців Збройних сил України отримали поранення.

Бойовики систематично порушують режим перемир'я на Донбасі. Без обстрілів не обійшлося й 6 лютого.

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Ворог знову поранив захисників України

Сьогодні, 6 лютого, приблизно о 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Северодонецька отримали поранення 2 військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

Воїнам вже надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Українська сторона повідомила про порушення тиші військами окупанта представників ОБСЄ.

Як минула доба 5 лютого на Донбасі

Проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог вже традиційно гатив з мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.

Нагадаємо, російські найманці 4 лютого поранили українського захисника, здійснивши обстріл біля Південного.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу