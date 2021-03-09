Російські найманці глушили безпілотник ОБСЄ, який обстежував лінію розмежування

Безпілотний літальний апарат моніторингової місії ОБСЄ здійснив аварійну посадку через пошкодження сигналу модулів GPS. Наразі тривають роботи з вивчення причин аварії.

Вранці 7 березня безпілотний літальний апарат дального радіусу дії здійснював плановий політ вздовж лінії розмежування в Донецькій області.

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На Донбасі через втрату сигналу впав безпілотник ОБСЄ

Приблизно о 12:00, пролітаючи неподалік Опитного, безпілотник почав втрачати сигнал GPS. Команда місії намагалася посадити літальний апарат, скерувавши його до бази біля Степанівки, що на підконтрольній Україні території.

Запустивши режим польоту по колу, оператор сподівався відновити зв'язок з літальним апаратом, однак БПЛА втратив сигнал обох модулів GPS,

– йдеться у повідомленні.

Спостерігачі загубили контроль над просторовим положенням безпілотника та розпочали його аварійну посадку.

Під час другої спроби він стрімко втратив висоту і впав біля Романівки.

Після цього представники моніторингової місії ОБСЄ звернулися до командування ООС по допомогу.

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Україна вивчає причини аварії

Українська сторона видала групу саперів ДСНС для перевірки місця падіння на предмет наявності мінно-вибухових пристроїв.

8 березня, о 8.30 експедиція розпочала пошукові роботи, а вже о 13.30 зі знайденого безпілотника демонтували обладнання для вивчення причин падіння.

Наразі тривають роботи з вивчення причин аварії.

У штабі також наголосили, що будь-які сфабриковані повідомлення ЗМІ окупантів щодо інциденту, надумані та містять елементи антиукраїнської пропаганди.