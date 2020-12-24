За добу 23 грудня окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. На щастя, поранених чи загиблих серед українських воїнів немає.

Російські бойовики гатили з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил. Актуально Виведіть свої війська: МЗС жорстко відповіло Путіну на заяву про "допомогу Донбасу" Де було найгарячіше Поблизу Водяного на Донеччині бойовики стріляли з автоматичних станкових та підствольних гранатометів. Неподалік Талаківки на Донеччині окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки бойовики обстріляли позиції ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета. Що ще кажуть у штабі Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у районі ООС.

Упродовж доби 24 грудня окупанти не порушували режиму тиші. Зауважте! Режим тиші встановили на Донбасі з 27 липня 2020 року. Однак російські окупанти регулярно його порушують. Детальніше читайте тут.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал