Російські бойовики знову зірвали режим тиші: як минула доба на Донбасі
За добу 23 грудня окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. На щастя, поранених чи загиблих серед українських воїнів немає.
Російські бойовики гатили з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Де було найгарячіше
- Поблизу Водяного на Донеччині бойовики стріляли з автоматичних станкових та підствольних гранатометів.
- Неподалік Талаківки на Донеччині окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- У передмісті Авдіївки бойовики обстріляли позиції ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета.
Що ще кажуть у штабі
- Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у районі ООС.
- Упродовж доби 24 грудня окупанти не порушували режиму тиші.
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