“Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму. Це становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу", – про це 18 грудня 2020 року заявив міністр оборони України Андрій Таран. Волонтери InformNapalm виявили підтвердження цього факту.

Очільник Міноборони також зазначив, спроба Росії встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою для економіки України, Туреччини й інших європейських країн. Про наявність ядерної зброї в окупованому Криму – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Експерт в галузі міжнародного морського права Богдан Устименко, який у 2019 році був першим заступником керівника Держгідрографії України, прокоментував цю заяву та нагадав про численні факти, які підтверджують, що російська ядерна зброя давно присутня у Криму та в акваторії Чорного моря.

Він розповів, що ще у 2015 році в російських ЗМІ повідомлялося, що в Криму сформовано територіальний підрозділ 12 Головного управління Міноборони РФ, яке відповідальне за ядерно-технічне забезпечення та безпеку.

Начальник цього підрозділу Юрій Сич підтвердив тоді виданню "Газета.RU" факт створення згаданого підрозділу в Криму.

Джемілєв розповів про відновлення об'єкта "Феодосія-13"

15 квітня 2015 року один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв заявив, що Росія цілодобово проводить роботи з відновлення сховища ядерних боєприпасів на військовій базі в урочищі Кизилташ, що між Судаком і Коктебелем.

Джемілєв говорив про об'єкт, який за радянських часів називався "Феодосія-13" і був побудований в 1951 – 1953 роках під особистим контролем Лаврентія Берії.



Катакомби "Феодосії-13" до проведення робіт з відновлення / Фото "Ялта: Путівник"

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm і відомий кримський експерт Андрій Клименко також повідомляли про відновлення сховища ядерних боєприпасів і наявність засобів доставки ядерної зброї в Криму.

Хочу звернути увагу на наступні важливі факти. Ядерна зброя поділяється на стратегічну і тактичну.

► До стратегічної ядерної зброї належать: міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводних човнів та авіаційна зброя.

► Тактична ядерна зброя призначена для безпосереднього ведення бойових дій. Вона не така потужна, як стратегічна. При цьому її значно складніше виявити, бо тактична ядерна зброя має ті ж системи управління і алгоритми обслуговування, як і звичайні (неядерні) аналоги.

За словами Богдана Устименко, тактична ядерна зброя, імовірно, завжди перебувала в Севастопольській бухті – спочатку на радянських, а потім на російських кораблях і підводних човнах Чорноморського флоту. Тобто, була там ще у радянські часи. І залишається в наші дні.

На думку експерта, наведені вище чисельні факти загалом дають вагомі підстави вважати, що ядерна зброя розміщена як в Криму, так і у водах Чорного моря навколо окупованого Росією українського півострова.

Докази розміщення ядерної зброї в окупованому Криму

11 серпня 2016 року представник ГУР МО України заявив, що російські окупанти в Криму можуть застосувати ядерну зброю. За його словами, на аеродромах і на військово-морській базі Севастополя є бойові кораблі й підводні човни. Ядерні боєзаряди перебувають на території Південного військового округу РФ.

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Заряди можуть бути доставлені або на територію Криму, в разі ухвалення такого рішення, для оснащення засобів доставки. Або ж ці ядерні боєприпаси можуть бути поставлені на літаки, коли вони перекидаються на аеродроми Південного військового округу. Після цього зброя буде готова до бойового застосування.

У результаті поглибленого аналізу відкритих джерел, волонтери міжнародної спільноти InformNapalm ідентифікувати підрозділи військ національної гвардії Росії та підрозділи радіаційного хімічного й біологічного захисту збройних сил РФ, які дислокуються на об'єкті "Феодосія-13".

Довідка. До 1994 року цей засекречений об’єкт використовували як сховище ядерних бомб у Криму. Присутність названих підрозділів на об'єкті "Феодосія-13" вказує на плани Росії розмістити свою ядерну зброю на території окупованого півострова. Втім не виключено, що ядерні боєголовки уже у сховищах.

Інформацію про дислокацію цих підрозділів на об'єкті "Феодосія-13" вдалося отримати завдяки військовослужбовцям Північно-Кавказького регіонального командування Росгвардії Ільясу Хайрулліну та його товаришу по службі Івану Ісарову



Військові Північно-Кавказького регіонального командування Росгвардії / Фото InformNapalm

Військовослужбовці військ РХБЗ обережніші, ніж росгвардійці, і фотографії режимного об'єкта в соціальну мережу не викладали. Але свою присутність видали емблемою військ, викладеною з фарбованого каміння на території об'єкта "Феодосія-13".

Росія продовжує мілітаризацію окупованого півострова

РФ продовжує активну мілітаризацію окупованого Криму. Водночас з'являються конкретні розвідувальні ознаки реалізації приготувань до розміщення на колишніх радянських секретних об'єктах ядерної зброї.

Українські та закордонні експерти раніше не раз зверталися до теми гіпотетичної загрози такого кроку з боку Росії. Але тепер ми бачимо цілком реальні докази, що ґрунтуються на конкретних OSINT-розслідуваннях.

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Ці процеси вкрай загрозливі не тільки для безпеки країн Чорноморського басейну, але й для інших держав, які можуть стати наступною ціллю агресивної політики Кремля з розширення життєвого простору "русского міра".