Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" слід розглядати, як елемент політичної боротьби. Мовляв, агресор використовує її як гібридну зброю проти України.

Питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей, розповів Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "День".

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Існує декілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема, існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками,

– розповів очільник української дипломатії.

Є також один частково гібридний варіант отримання доступу до вакцини. Для цього можна домовитися з державами, які зарезервували для себе її з запасом. Фактично, це означає перекупити її в тих, у кого вакцина "надлишкова".

"Та є ще один гібридний вимір у цій історії – це ситуація з російською вакциною. Ми ж зрозуміємо, що коли мовиться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", – заявив Дмитро Кулеба.

Що вказує на "гібридність" російської вакцини: