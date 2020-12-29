Російська вакцина – це гібридна зброя Росії проти України, – Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" слід розглядати, як елемент політичної боротьби. Мовляв, агресор використовує її як гібридну зброю проти України.
Питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей, розповів Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "День".
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Існує декілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема, існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками,
– розповів очільник української дипломатії.
Є також один частково гібридний варіант отримання доступу до вакцини. Для цього можна домовитися з державами, які зарезервували для себе її з запасом. Фактично, це означає перекупити її в тих, у кого вакцина "надлишкова".
"Та є ще один гібридний вимір у цій історії – це ситуація з російською вакциною. Ми ж зрозуміємо, що коли мовиться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", – заявив Дмитро Кулеба.
Що вказує на "гібридність" російської вакцини:
- Передовсім слід зазначити, що Росія дуже активно домовляється з іншими державами, щоб вони купували її вакцину. Тим часом російській топ-політики, зокрема Володимир Путін, не спішать нею користуватися.
- Усе через те, що вакцина не пройшла третій основний етап клінічних випробувань. Через це "Спутник V" піддався жорсткій критиці на заході.
- Проти кого спрямована провокація, Росія часто демонструє завдяки проросійським політикам. Наприклад, Віктор Медведчук спершу вакцинувався нею, а потім активно її прошовхував в Україні. Аналогічна історія з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном.
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