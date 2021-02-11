Вакцина від COVID-19 має всі шанси стати новим інструментом дипломатії 2021 року. В Україна переконані, що російський "Супутник V" впливає на конфлікті з країною-агресором.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Таку думку підтримує український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перебуваючи у Брюсселі він заявив: "Росія намагається насадити свою вакцину як важіль впливу, зокрема у тих регіонах, які зараз некотрольовані українським урядом".

До слова Росія веде жорстку пропаганду проти вакцин Moderna і Pfizer, – ЗМІ

Рада безпеки ООН про мінські домовленості

Напередодні 6 річниці підписання Мінських угод, Рада безпеки ООН розглянула ситуацію щодо їхнього виконання. Проведення засідання ініціювала місія Росії в ООН. Представники ОБСЄ Гайді Ґрау, Халіт Чевік та заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло звернули увагу на погіршення як гуманітарної ситуації на непідконтрольних Україною територіях через COVID-19, так і безпекової.

Допомога Україні від ЄС та ВООЗ

Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні. Відповідни проєкт передбачає фінансування у розмірі 40 мільйонів євро для всіх 6 країн Східного партнерства.

Дивіться випуск "Голосу Америки" за 11 лютого: