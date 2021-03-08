Онлайн-платформи, керовані російською розвідкою, поширюють дезінформацію та чутки. Мовиться про начебто небезпечність вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і Moderna.

У Центрі глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезінформаційні компанії, кажуть, що росіяни "роздмухують" тему публічних ефектів вакцин та ставлять під сумнів їхню ефективність.

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Контрудар від США

Адміністрація очільника Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готує повномасштабну відповідь на хакерську атаку з боку Росії. Її виявили у 2020 році.

США завдадуть низку контрударів по російських мережах, які будуть очевидними для Володимира Путіна та його спецслужб, але не для загалу. Кроки можна чекати у наступні 3 тижні – повідомило видання New York Times, з посиланням на посадовців Білого дому.

Нові економічні санкції проти Москви

Вашингтон може запровадити проти Москви нові економічні санкції. Наприкінці лютого 2021 року компанія Microsoft звинуватила російську Службу зовнішньої розвідки в організації кібератаки у США.

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Атака почалась ще навесні 2020 року. Тоді зловмисники проникли в мережі приблизно 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Рекомендації для Білого дому щодо України

Група американських експертів Атлантичної ради розробила рекомендації для Білого дому щодо політики з Україною. Серед пропозицій:

збільшення безпеки та допомоги Україні;

дипломатична допомога щодо Криму та Донбасу;

підтримка вступу Україною до Організації Північноатлантичного договору.

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