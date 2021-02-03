Російська пропаганда у телеграмі: підозрюваним обрали запобіжні заходи

У гучній справі про підконтрольні Росії – за даними СБУ – телеграм-канали відбувся суд. Двом підозрюваним обрали запобіжні заходи.

Джерело: Укрінформ

Мовиться про двох жінок, звинувачених у державній зраді. Адже адміністровані ними телеграм-канали сіяли паніку та збирали інформацію для Росії.

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Що відомо про запобіжні заходи підозрюваним у справі про підконтрольні Росії телеграм-канали

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив журналістам, що суд у справі про російську пропаганду через канали у телеграмі відбувся 1 лютого у Харкові. Рішення суду такі:

Одну підозрювану жінку взяли під варту з правом внесення застави у 1,58 мільйона гривень.

Другу – відправили під цілодобовий домашній арешт.

Одна з цих фігуранток – дружина Артема Д., якого Служба безпеки України назвала головним "менеджером" 12 телеграм-каналів. А звітував він своєю чергою 85 головному центру спеціальної служби головного управління генерального штабу збройних сил Росії.

Справа проросійських телеграм-каналів: що слід знати

1 лютого СБУ повідомила, що викрила мережу агентів спецслужб Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Інструментами цього були низка телеграм-каналів, зокрема "Легитимный", "Резидент", "Картель" тощо.

Правоохоронці ідентифікували 50 замовників, які платили за публікацію матеріалів. Двох фігурантів справи затримали, їм повідомили про підозру у державній зраді.

Цього ж чоловіка підозрюють у причетності до організації масових заворушень в Одесі під час "Антимайдану" . Зараз, за інформацією СБУ, він переховується на окупованих українських територіях.

До слова Дубінський став на захист телеграм-каналів, які працюють на спецслужби Росії