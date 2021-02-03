Російська пропаганда у телеграмі: підозрюваним обрали запобіжні заходи

У гучній справі про підконтрольні Росії – за даними СБУ – телеграм-канали відбувся суд. Двом підозрюваним обрали запобіжні заходи.
Джерело: Укрінформ
Мовиться про двох жінок, звинувачених у державній зраді. Адже адміністровані ними телеграм-канали сіяли паніку та збирали інформацію для Росії.
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Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив журналістам, що суд у справі про російську пропаганду через канали у телеграмі відбувся 1 лютого у Харкові. Рішення суду такі:
Одна з цих фігуранток – дружина Артема Д., якого Служба безпеки України назвала головним "менеджером" 12 телеграм-каналів. А звітував він своєю чергою 85 головному центру спеціальної служби головного управління генерального штабу збройних сил Росії.Цього ж чоловіка підозрюють у причетності до організації масових заворушень в Одесі під час "Антимайдану". Зараз, за інформацією СБУ, він переховується на окупованих українських територіях.
До слова Дубінський став на захист телеграм-каналів, які працюють на спецслужби Росії