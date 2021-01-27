Російська "добра воля" кульгає, – Арестович про домовленості у ТКГ

Про формати домовленостей з Росією та справу "вагнерівців" – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів Олексій Арестович, позаштатний радник керівника ОП та речник української делегації у ТКГ.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

Також Арестович відповів, що думає про канали, які розповсюджують російську пропаганду. Крім цього, він пояснив свою неоднозначну заяву щодо ОПЗЖ.

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Росія трактує домовленості так, як їй вигідно, – Арестович

Є комплекс домовленостей, ухвалених у нормандському форматі. Їх 6 і додатковий протокол. Росіяни наполягають лише на мінських угодах від 12 лютого 2015 року, які нібито ухвалила Генасамблея ООН. Але якщо подивитися на англійський текст, то зобов'язального характеру там немає. Ця ухвала просто вітає. І Росія трактує так, як їм вигідно.

Росіяни постійно намагаються надати вагу цим домовленостям. Однак нормандський формат – старший, ніж мінський. Весь комплекс домовленостей у нормандському форматі є нагодою для врегулювання.

А не лише комплекс мінських заходів, хоча йому приділяється багато уваги. Зокрема, у Тристоронній контактній групі працюють у мінському форматі. Але є й перший Мінськ, і додаткові протоколи.

Арестович: Домовленості існують, бо є добра воля сторін

На цих двох позиціях постійно існує політична суперечка. Однак, це ж не міжнародні домовленості, обов'язкові для виконання. Тобто це не міжнародний договір. Це політичні домовленості, які визнала навіть Генасамблея ООН.

Політичні домовленості юридично не зобов'язують нас, це така тонка складова. Що значить юридично не зобов'язують? Не наступають міжнародно-правові наслідки за їхнє невиконання.

Тобто вони існують, якщо дуже просто, тільки тому, що є добра воля сторін. Наша добра воля зазначена численну кількість разів посередниками, зокрема – Францією та Німеччиною.

Нещодавно нова голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анна Лінд, заявила, що Україна зробила все, аби наступив мир. М'яч на боці Росії. Російська "добра воля", як я спостерігаю вже майже четвертий місяць, кульгає. В.

Про справу "вагнерівців"

Виникає запитання, чому журналісти-розслідувачі вислуховують одну сторону у справі. "Криси" завжди є. Потрібно завжди розглядати всі версії. А заганяти це все в інформаційну компанію "криса в ОП" – це медійна складова,

Про канали Медведчука

Хто має поставити крапку у цій справі – читайте за посиланням.

Проросійські канали руйнують свідомість українців. Їхня діяльність в Україні є ознакою того, що держава погано працює. Держава любить розказувати, що український народ наймудріший, він має великий досвід державотворення. Насправді – це не так.

Про скандальну заяву щодо ОПЗЖ

Хто, на думку Арестовича, має за це відповідати – читайте тут.

Я не казав, що треба підтримувати Бойка. Я сказав, що ми не можемо не звертати на людину, яка має другий президентський рейтинг (за останніми даними КМІС, четвертий – 24 канал) і представляє 20% виборців України.